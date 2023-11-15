KKTC'nin Kuruluş Yıl Dönümü Antalya'da Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıl dönümünde Antalya’da tören düzenlendi. KKTC Antalya Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törene katılım yoğun oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 40 yaşında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümü, Antalya’da törenle kutlandı. KKTC Antalya Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene, katılım yoğun oldu.

KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, törende konuştu. KKTC'nin dünya çapında tanınmasının bağımsızlığını taçlandıracağını vurguladı. Cem Topçu, yaptığı konuşmada, bir Türk olarak ana vatan Türkiye'nin 100. kuruluş yıl dönümünü canıgönülden tebrik ettiğini ve bugünleri Türk milletine bahşeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı da törene katıldı. Ulusal Yükseliş Anıtı’na çelenk sunuldu.

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# KKTC # antalya # tören
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