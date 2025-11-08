Kocaeli'de parfüm deposu alev alev yandı: 6 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm imalatı da yapıldığı öğrenilen bir depoda çıkan yangın faciaya dönüştü; 6 kişi feci şekilde hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar
Yayınlanma:

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm deposunda çıkan yangında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, ACI HABER GELDİ

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde, parfüm imalatı da yapılan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma ve inceleme çalışmaları sürerken, faciayla ilgili ilk resmi açıklama Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'tan geldi.

VALİ AKTAŞ: "6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü teyit etti. Vali Aktaş, maalesef olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

