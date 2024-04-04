Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat kontrolü!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi marketlerde etiket ve fahiş fiyat denetlemesi yapıldı.

Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat kontrolü!
Editör: Metehan Gül
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Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 11 Mart'tan bugüne yerel ve zincir marketlerde Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 368 firmada haksız fiyat artışı denetimi yapıldı, 807 ürün denetlendi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında 1147 firmada 8 bin 746 ürün kontrol edildi. Aykırılık tespit edilen 222 ürün nedeniyle 219 firmaya idari yaptırım uygulandı.

Vali Seddar Yavuz'un açıklamasına göre bayram boyunca bu denetim devam edecek.

Kocaeli'de Ramazan Bayramı öncesi marketlerde fiyat kontrolü! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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