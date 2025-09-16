Kocaeli’nde çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı

Olay, geçtiğimiz günlerde Gebze’de meydana geldi. İddiaya göre, baba Ö.K., sokakta oynayan çocuklarının güvenliği için aşırı hız yapan cip sürücüsü Ozan Canyürek’i uyardı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce Canyürek, baba Ö.K.’ye çocuklarının gözü önünde tokat attı. Olay anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

BAKAN TUNÇ DUYURDU: SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olayın ardından gözaltına alınan Ozan Canyürek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verilen Canyürek’in cezaevine gönderildiği açıklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Toplumumuzun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocuklarımızın ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayı hukuk önünde asla cezasız kalamaz. Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında; ‘Kasten Yaralama ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından gözaltına alınan; Şüpheli sürücü Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.