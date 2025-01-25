Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan çöken binayla ilgili açıklama

Konya'nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina çöktü. Bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada birilerinin olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çöken binayla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan da açıklama geldi.

X hesabından açıklama yapan Uğur İbrahim Altay, "Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Binayla ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre, 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz. Dua bekleriz." dedi.