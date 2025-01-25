Konya Valiliğinden enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama

Konya Valiliği, dün akşam Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı binanın enkazından kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken enkaz altında kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya Valiliğinden enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çökmüştü. Çöken binanın enkazından 3 kişi gece saatlerinde yaralı halde çıkarılmıştı. Ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği, binanın enkazından kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Konya Valiliğinden enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama - Resim : 1

Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binanın enkazından kurtarılan kişilere ve sürdürülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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