Konya Valiliğinden enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama
Konya Valiliği, dün akşam Selçuklu ilçesinde çöken 4 katlı binanın enkazından kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken enkaz altında kalan 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çökmüştü. Çöken binanın enkazından 3 kişi gece saatlerinde yaralı halde çıkarılmıştı. Ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.
KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Konya Valiliği, binanın enkazından kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binanın enkazından kurtarılan kişilere ve sürdürülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi.— Konya Valiliği (@TCKonyaValiligi) January 25, 2025
Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Anadolu Ajansı