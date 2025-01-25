Konya Valiliğinden enkazdan kurtarılan 3 kişiyle ilgili açıklama

Konya'nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina çökmüştü. Çöken binanın enkazından 3 kişi gece saatlerinde yaralı halde çıkarılmıştı. Ekipler, enkazda oldukları değerlendirilen 2 kişiye ulaşmaya çalışıyor.

KONYA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Valiliği, binanın enkazından kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Valiliğin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binanın enkazından kurtarılan kişilere ve sürdürülen çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ salim kurtarıldı, hastaneye sevkleri sağlandı ve sağlık durumları iyi. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."