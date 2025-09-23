Köpek cinayeti iddiasında yeni gelişme: Dava 17 Ekim'e ertelendi

Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Mustafa D. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki T.Ü.’nün avukatları, yavru köpeklerden üçünün müvekkillerine ait olduğunu belirterek katılma talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi kabul etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksici İ.K, sanığın kendisine köpek sahipleneceğini söylediğini ve araca köpekleri koymak için izin istediğini anlattı. İ.K ifadesinde şunları kaydetti: “Karşıyaka mezarlığına gittik. 3 kişi köpekleri sanığa teslim ettiler. Sanık, Batıkent’teki evine giderken markete uğradı. Vileda ve muşamba aldı. ‘Abi ev kirlenmesin diye alıyorum’ dedi. Daha sonra evine bıraktım. Olaydan bir gün sonra köpekleri teslim eden kişiler taksi durağına geldi. Sanığı aradıklarını, köpekleri görmek istediklerini fakat engellendiklerini söylediler. Sonra onları sanığın evine götürdüm. Oradan ayrıldım, sonrası hakkında bilgim yok."

“MASUMUM, TAHLİYEMİ İSTİYORUM”

Tanığın ardından söz alan sanık Muhammet D., kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Evinde yapılan incelemede Adli Tıp raporuna göre kan izine rastlanmadığını savunarak, “5 aydır mağdurum, masumum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suç işlediğine dair somut delil bulunmadığını ileri sürerek tahliye talebinde bulundu.

Müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve her bir köpek için ayrı ceza verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, dosyayı savcılığa göndererek sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı 17 Ekim’e erteledi.