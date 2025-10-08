Kucağındaki bebeğine rağmen eski eşini defalarca bıçaklayan zanlı ormanlık alanda yakalandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda eski eşini kucağındaki bebeğe aldırmadan bıçaklayarak ağır yaralayan Hüseyin Ö. (45), polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde yakalandı.

Olay, 5 Ekim saat 14.35 sıralarında E-96 Devlet Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyon şoförü olduğu öğrenilen Hüseyin Ö., istasyonda eski eşi Fatma K. (33) ve yanındaki Mehmet Ceyhun T. (44) ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından zanlı önce Mehmet Ceyhun T.’yi, ardından kucağında bebeğiyle markete kaçmaya çalışan eski eşi Fatma K.’yi bıçakladı. Dehşet anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatma K., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

ZANLI ORMANDA YAKALANDI

Olay sonrası kaçan Hüseyin Ö.’nün kullandığı kamyon, Kemalpaşa’daki bir fabrikanın içinde terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro, İstihbarat Şube ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada zanlının Nazarköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saklandığı tespit edildi.

Ekiplerin operasyonuyla Hüseyin Ö., suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adli makamlara sevk edildi.

VALİLİK SÜRECİ YAKINDAN İZLEDİ

Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın, olay sonrası yürütülen soruşturma ve yakalama sürecini yakından takip ettiği, çalışmaların titizlikle sürdürülmesi için emniyet birimleriyle koordinasyon halinde olduğu öğrenildi.