Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşları yurda dönüyor: Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Açıklamaya göre, teknelerde bulunan vatandaşlardan 36’sı yurda dönerken, 14’ünün de Ürdün üzerinden yarın Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

📌 Öncü Keçeli’nin Açıklaması

“İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü.

Halen İsrail’de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenli şekilde yurda dönmesi için koordineli çalışmalarını sürdürüyor.