Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşları yurda dönüyor: Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail güçleri tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerindeki Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşları yurda dönüyor: Dışişleri Bakanlığı açıklaması
Yayınlanma:

Açıklamaya göre, teknelerde bulunan vatandaşlardan 36’sı yurda dönerken, 14’ünün de Ürdün üzerinden yarın Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

📌 Öncü Keçeli’nin Açıklaması

“İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü.
Halen İsrail’de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz.”
Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenli şekilde yurda dönmesi için koordineli çalışmalarını sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı: 1.416 kişiye rekor ceza!Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı: 1.416 kişiye rekor ceza!Gündem
Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!Ekonomi
filistin türkiye
Günün Manşetleri
Ticaret Bakanlığı emlak fiyatlarına el Attı
37 ilde 567 kişi yakalandı, 209’u tutuklandı
Altın piyasasında şok operasyon
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Ukrayna bağlantılı kişi hakkında arama kararı çıkartılacak
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
Çok Okunanlar
Borç kapatma kredisi 2025 detayları Borç kapatma kredisi 2025 detayları
Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları Akaryakıt fiyatları değişti: İşte 6 Ekim 2025 benzin ve motorin rakamları
Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek Rüzgar 60 km’ye çıkacak, sel riski yüksek
Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı! Altın fiyatları 6 Ekim 2025: Gram ve çeyrek altın rekor kırdı!
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza