Kurultayda aday olacak mı? Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu yanıtladı

Kılıçdaroğlu, geçmiş kurultay süreçlerinde olduğu gibi bu kez de adaylık konusunda kendisinin bir açıklama yapmadığını belirtti. “Ben ilk genel başkanlığa geldiğim günden bu yana hiçbir zaman çıkıp ‘Genel başkan adayıyım’ demedim. ‘Aday olacağım’ diye de bir açıklamam olmadı” diyerek, sürecin parti içi dinamiklerle şekillendiğini ifade etti.

Eski CHP lideri, adaylık tartışmalarından çok kurultay sürecinin demokratik ilkelere uygun yürütülmesinin esas olduğunu belirtti. “Benim için önemli olan, partinin demokratik bir kurultay yapmasıdır. Zaten kurultayın toplanması için gerekli izinler alınarak karar verildi ve bu süreci destekleyen bir kutlama mesajı yayımlamıştım. O mesajımın hâlâ arkasındayım. Alınan karar yerindedir” dedi.

Kılıçdaroğlu, partide genel başkanlık yarışının doğal bir süreç olduğunu ancak belirleyici olanın delegelerin özgür iradesiyle vereceği karar olduğunu ifade etti. “Kurultay kimi seçerse, doğru olan odur. Ben hiçbir zaman genel başkanlığa talip olduğumu söylemedim” diyerek, süreci delegelerin şekillendireceğini vurguladı.

CHP’de yaklaşan olağanüstü kurultay, parti içi dinamiklerin yeniden şekillenmesine neden olurken, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları, siyaset kulislerinde farklı yorumlara yol açtı. Kurultay sürecinin nasıl ilerleyeceği ise 6 Nisan’da netlik kazanacak.

