KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular 13-17 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu. Başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bu kapsamda üniversite öğrencileri, 13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başvurularını yapabilecek ve süreç 17 Ekim Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

Bakan Bak’ın açıklamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci, KYK bursu ve öğrenim kredisi başvurusu için e-Devlet sistemine giriş yapmaya başladı.

BU YIL NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?

KYK burs ve kredi ücretlerindeki artış oranı genellikle aralık ayında açıklanıyor. Ancak bu yıl olası zam oranlarına ilişkin tahminler, enflasyon oranlarına göre şekilleniyor.

Burs ödemelerine %30 zam yapılması halinde 3 bin 900 liraya, %40 zam yapılması durumunda 4 bin 200 liraya, %50 artış olması halinde ise 4 bin 500 liraya yükselecek.

Başvuru süreci tamamen dijital ortamda, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sisteme giriş yaptıktan sonra KYK burs veya kredi seçeneğini işaretleyerek başvuru formunu doldurabilecek.

