“Soykırımın suçluları hesap verecek!” Kurtulmuş’tan Netanyahu’ya sert tepki

Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı dolayısıyla İslamabad’da bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi’nde Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Sadık ile aile fotoğrafı çektirdi.

Kurtulmuş, daha sonra üçlü işbirliği konularının ele alındığı “Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye Parlamento Başkanları İcra Toplantısı”na katılarak konuşma yaptı.

“NETANYAHU VE ÇETESİ SOYKIRIM SUÇUNDAN HESAP VERMELİ”

Gazze’de yaşanan katliam ve soykırıma dikkat çeken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Netanyahu ve çetesinin işlediği insanlık suçlarından, işlediği soykırım suçundan elini yıkayarak kolayca kurtulamaması gerektiği kanaatindeyiz. Evet, orada kalıcı bir barışın sağlanması arzumuzdur ama iki yıldır devam eden, yüzbinlerce insanın öldüğü, insanlara karşı açlığın bile silah olarak kullanıldığı bu insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırımın suçluları mutlaka Uluslararası Adalet Divanı nezdinde ve Uluslararası Ceza Mahkemelerinde hesap vermeli, hak ettikleri suçun karşılığını görmelidir.”

Konuşmasında ateşkesin kalıcı olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Ateşkesin daimi olması, Gazze halkına uygulanan soykırım ve kıtlığın son bulması, İsrail'in yasa dışı işgal ve ablukasına son vermesi, kalıcı bir barışa ulaşılması için rehavete kapılmamamız ve gayretlerimizi devam ettirmemiz şarttır.” dedi.

Kurtulmuş, ayrıca Filistin’i destekleyen parlamentoların daha etkin çalışması gerektiğini belirterek, bu konudaki ortak işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

“SURİYE’DE KALICI BARIŞ İÇİN HERKES SORUMLULUK ALMALI”

TBMM Başkanı, konuşmasının bir bölümünde Suriye’deki istikrar çabalarına da değinerek, “Suriye'de istikrarın sağlanması, çatışmaların engellenmesi ve barışın kalıcı bir hale gelmesi için tüm tarafların ortak bir sorumluluk içerisinde hareket etmek zorunda olduğu kanaatindeyiz.” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, bölge barışının ve refahının sağlanması için parlamentoların aktif rol oynaması gerektiğini, üçlü işbirliği mekanizmasının bu anlamda stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, 2021’de Bakü’de ilk toplantısı yapılan üçlü parlamentolar arası mekanizmanın daha kalıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Şu ifadeleri kullandı: “Üçlü mekanizmamızı daha kalıcı ve kurumsallaşmış bir düzeye taşımamız gerektiğine inanıyorum. Bu doğrultuda üç ülkenin son zamanlarda hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde karşılaştığı sınamalar dikkate alındığında, parlamentolar olarak yoğun bir teşrikimesai içinde olmamızın kaçınılmaz olduğu kanaatindeyim.”

Kurtulmuş, Afganistan’da yaşanan güvenlik sorunlarına da değinerek, terör, yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede ortak bir kararlılığa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

“GÜNEY KAFKASLAR’DAKİ GELİŞMELER UMUT VERİCİ”

Kurtulmuş, Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının ardından bölgede barışın tesis edilmesi için önemli adımlar atıldığını belirtti. Güney Kafkaslar’da yaşanan olumlu gelişmelerin, Zengezur Koridoru ve Orta Koridor gibi stratejik projelere de ivme kazandırdığını söyledi.

Ayrıca, Irak’ın Kalkınma Yolu Projesi ile Türkiye üzerinden Orta Koridor’a entegre olma çabasının bölgesel ekonomiye katkı sağlayacağını ifade etti.

Kurtulmuş, parlamentolar arası ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni mekanizmaların kurulabileceğini belirterek, “Genç Parlamenterler Forumu'nun üçlü mekanizmamız çerçevesinde oluşturulmasının faydalı olacağı kanaatindeyim.” dedi.