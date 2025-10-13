Yola çıkacaklar dikkat! Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı-Abant kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerde, Bolu Dağı geçişinde kaplama çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 10.00-15.00 saatleri arasında İstanbul istikametinde trafiğe kapanacak olan yol kesiminde, sürücüler Abant Kavşağı’ndan devlet yoluna yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola bağlanabilecek.

TEM Otoyolu’nun Gebze-Dilovası kavşakları arasındaki 0-6. kilometrelerde devam eden üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, otoyolun İstanbul-Ankara istikametleri trafiğe kapatıldı. Sürücüler bu kesimde Gebze Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Ayrıca, D-100 yolundan TEM Otoyolu’nun Gebze gişelerine girişlere izin verilmiyor. Muallimköy Kavşağı’nda ise Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu istikametlerinden TEM Otoyolu’nun Ankara yönüne bağlanan kollar trafiğe kapatıldı. Sürücüler bu nedenle İstanbul yönüne devam edip TEM Otoyolu Gebze Kavşağı’ndan D-100 yoluna çıkabiliyor.

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde, deprem sonrası hasar gören bölümlerde onarım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım bu kesimde kontrollü şekilde sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometrelerinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları, bölgede trafiği etkiliyor. Aynı şekilde Nevşehir-Aksaray yolunun 0-5. kilometreleri ve Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Karabük-Araç yolunun 0-2. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki istikamette de trafik kontrollü şekilde ilerliyor. Özellikle Kardemir Kavşağı bölgesinde sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

Ayrıca, Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde devam eden yapım ve onarım çalışmaları dolayısıyla da trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasının önemi vurgulandı.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü şekilde veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 4-37. kilometreleri arasında yer alan 20 tünelde drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması yürütülüyor. Bu güzergahta saat 17.30’a kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin verilecek.