Lavrov’dan kritik Suriye açıklamaları: "Düşmanlıklar derhal sona ermeli"

Suriye'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Hepimiz Birleşmiş Milletler'in 2254 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını talep ediyoruz ve bu doğrultuda, Suriye hükümeti ile meşru muhalefet arasında diyalog çağrısında bulunduk" ifadelerini kullandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lavrov’dan kritik Suriye açıklamaları: "Düşmanlıklar derhal sona ermeli"
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 Lavrov, Türkiye ve İran ile birlikte Suriye'deki "düşmanlıkların" sona erdirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti ve bu çağrının etkili olabilmesi için özel adımlar atacaklarını duyurdu.

Lavrov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile katıldığı "Astana" formatındaki toplantı sonrası açıklamalarda bulunarak, Suriye hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalogu desteklediklerini vurguladı. Lavrov, “Muhaliflerin Suriye topraklarının kontrolünü ele geçirmelerine asla izin verilemez" diyerek Moskova'nın bu konuda net bir tutum sergilediğini belirtti.

Düşmanlıkların Sonlandırılması ve Bölgedeki Aşırılıklar

Lavrov, Suriye'deki duruma ilişkin olarak bir tahminde bulunmayacağını, ancak Filistin devleti kurulmadığı sürece Orta Doğu'daki aşırıcılığın artmaya devam edeceğini söyledi. İran ve Türkiye ile birlikte, Suriye'deki "düşmanca faaliyetlere" derhal son verilmesi gerektiğini yineledi.

"Bugün, İran ve Türkiye ile güçlü bir çağrı yapma konusunda mutabık kaldık. Bu çağrının dikkate alınması için bazı özel adımlar atacağız," diye ekledi Lavrov.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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