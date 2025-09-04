Leman dergisi hakkında iddianame hazırlandı: 6 çalışan için hapis talebi

Leman dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yayımlanan ve kamuoyunda geniş tepkilere neden olan karikatürle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, karikatür nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlaması yöneltildi.

Soruşturma kapsamında, çizimde Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa’nın Ortadoğu’da bombaların üzerinde selamlaştığı yönünde yorumlar yapılmış, bu durum sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olmuştu. Dergi ise söz konusu çizimde Hazreti Muhammed’in tasvir edilmediğini açıklamıştı.

6 DERGİ ÇALIŞANI HAKKINDA CEZA TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Leman dergisinin altı çalışanı hakkında bir yıl altışar aydan dört yıl altışar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede adı geçen isimler şöyle: Sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, Müessese müdürü Ali Yavuz, Grafiker Cebrail Okçu, Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan, Yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün.

Şüpheliler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlaması yöneltildi.

KARİKATÜRÜN İÇERİĞİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Derginin söz konusu karikatüründe, Ortadoğu’daki çatışmalara gönderme yapıldığı iddia edilmiş, Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa’nın selamlaşırken çizildiği yorumları kamuoyunda infial yaratmıştı. Çizimin yayımlanmasının ardından çeşitli kesimlerden Leman’a tepki gelirken, dergi yaptığı açıklamada karikatürde Hazreti Muhammed’in yer almadığını ve herhangi bir kutsal figürün tasvir edilmediğini savunmuştu.