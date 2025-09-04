CANLI İZLE: Bu maç kaçmaz! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Gürcistan karşısına çıkıyor. Kritik mücadele saat 19.00’da başlayacak. İlk 11'ler belli oldu, geri sayım başladı!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
CANLI İZLE: Bu maç kaçmaz! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma:

A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup E 5. hafta karşılaşmasında Gürcistan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 4 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

Maç, TV8 ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE

İLK 11’LER NETLEŞTİ

Türkiye’nin teknik direktörü Vincenzo Montella, sahaya şu 11 ile çıkıyor:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Gürcistan’ın teknik direktörü Willy Sagnol ise takımı şu 11'le sahaya sürüyor:

Giorgi Mamardashviliİ Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Lochoshvili, Mekvabishvili, Kocharashvili, Davitashvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Georges Mikautadze

MAÇIN HAKEMLERİ 

Müsabakanın hakem kadrosu şu şekilde:

Orta Hakem: Davide Massa
Yardımcı Hakemler: Filippo Meli, Stefano Alassio
Dördüncü Hakem: Daniele Doveri
VAR: Marco Di Bello
AVAR: Daniele Doveri

Tarihte bir ilk! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yarı finaldeTarihte bir ilk! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yarı finaldeSpor
Eski NASA Başkanı: Çin ABD’den önce Ay’a inebilirEski NASA Başkanı: Çin ABD’den önce Ay’a inebilirBilim ve Teknoloji
türkiye Gürcistan milli maç
Günün Manşetleri
Üreticileri baskı altına aldılar! Listede 5 dev marka var
Türkiye KKTC’nin yanında, yeni projeler yolda
Aile yapısı çöküşle karşı karşıya
Evlenecek ve çocuk sahibi olacaklara nakit destek verilecek
İsrail, Gazze’de yardım bekleyenleri vurdu
"64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz”
“Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım”
Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı!
Filistin, terörle mücadele, hudut güvenliği ve Suriye mesajları
Türkiye’nin tarım ve gıda üretimi 22 yılda 3 kat arttı!
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı
Elektrik kesintisi saatler sürecek! Elektrik kesintisi saatler sürecek!
Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Fenerbahçe’de arayış hızlandı! Fenerbahçe’de arayış hızlandı!