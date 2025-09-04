CANLI İZLE: Bu maç kaçmaz! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Gürcistan karşısına çıkıyor. Kritik mücadele saat 19.00’da başlayacak. İlk 11'ler belli oldu, geri sayım başladı!
A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grup E 5. hafta karşılaşmasında Gürcistan ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 4 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Maç, TV8 ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak.
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI CANLI İZLE
İLK 11’LER NETLEŞTİ
Türkiye’nin teknik direktörü Vincenzo Montella, sahaya şu 11 ile çıkıyor:
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
Gürcistan’ın teknik direktörü Willy Sagnol ise takımı şu 11'le sahaya sürüyor:
Giorgi Mamardashviliİ Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Lochoshvili, Mekvabishvili, Kocharashvili, Davitashvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Georges Mikautadze
MAÇIN HAKEMLERİ
Müsabakanın hakem kadrosu şu şekilde:
Orta Hakem: Davide Massa
Yardımcı Hakemler: Filippo Meli, Stefano Alassio
Dördüncü Hakem: Daniele Doveri
VAR: Marco Di Bello
AVAR: Daniele Doveri