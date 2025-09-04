Tarihte bir ilk! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın güçlü ekiplerinden biri olan ABD’yi 3-1’lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez bu turnuvada yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Türkiye’nin rakibi ise Japonya oldu.