Tarihte bir ilk! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda ABD’yi 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu zafer, Türkiye voleybol tarihine “ilk yarı final” başarısıyla geçti. Millilerin sıradaki rakibi Japonya.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tarihte bir ilk! Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde
Yayınlanma:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD ile karşı karşıya geldi. Turnuvanın güçlü ekiplerinden biri olan ABD’yi 3-1’lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları, tarihinde ilk kez bu turnuvada yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Türkiye’nin rakibi ise Japonya oldu.

Eski NASA Başkanı: Çin ABD’den önce Ay’a inebilirEski NASA Başkanı: Çin ABD’den önce Ay’a inebilirBilim ve Teknoloji
CHP Aydın'da sular durulmuyor: İlçe başkanı ve yönetimi görevi bıraktıCHP Aydın'da sular durulmuyor: İlçe başkanı ve yönetimi görevi bıraktıGündem
filenin sultanları voleybol
Günün Manşetleri
Aile yapısı çöküşle karşı karşıya
Evlenecek ve çocuk sahibi olacaklara nakit destek verilecek
İsrail, Gazze’de yardım bekleyenleri vurdu
"64 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz”
“Partiyle ilişkisini kesmemiz lazım”
Dört kişilik ailenin yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı!
Filistin, terörle mücadele, hudut güvenliği ve Suriye mesajları
Türkiye’nin tarım ve gıda üretimi 22 yılda 3 kat arttı!
Vatan Partisi’nden kız ortaokulu uygulamasına tepki
Birleşik Metal-İş’ten dikkat çeken zam talebi
Çok Okunanlar
Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️ Şiddetli sağanak kapıda: Meteoroloji 12 ili kırmızı kodla uyardı 🌧️
20 ilde yağış alarmı 20 ilde yağış alarmı
Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları Gram altın rekora koşuyor! İşte 4 Eylül 2025 güncel altın fiyatları
Fenerbahçe’de arayış hızlandı! Fenerbahçe’de arayış hızlandı!
Bu bankalar servet kazandırıyor! Bu bankalar servet kazandırıyor!