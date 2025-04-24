Levent Kırca yıllar önce uyardı: Bilim insanları hâlâ aynı fikirde değil

Deprem gerçeğinin yakıcı şekilde gündemde olduğu bu günlerde vatandaşlar, ortak akıl ile oluşturulan bilimsel verilere ve bu doğrultuda alınacak önlemlere ihtiyaç duyuyor.

İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Levent Kırca’nın yıllar önce sahnelediği “Deprem Profesörleri Kavgası” ve “Fay Canına” skecindeki sahneler adeta yeniden canlandı.

“İstanbul’da kesinlikle büyük bir deprem olacak.”

“Nasıl yani, sen benim söylediklerime katılmıyor musun?”

“Katılıyorum… gülmekten katılıyorum.”

Bu diyalog, bilim insanları arasındaki görüş ayrılıklarının kamuoyunda nasıl algılandığını trajikomik bir şekilde gözler önüne seriyor.

FARKLI GÖRÜŞLER, TEK BİR SORU: NEYE İNANMALIYIZ?

Bir uzman “kırılmamış genç fay” uyarısı yaparken, bir diğeri “tedirgin olmaya gerek yok” diyor.

Vatandaş, bir yandan “hazırlıklı olmalıyız” çağrılarını dinlerken, diğer yandan “bir şey yok” diyen yorumlar arasında sıkışıp kalıyor.

BİLİM REHBER OLMALI

Deprem kadar gerçek bir gündemle yüzleşen Türkiye’de halkın beklentisi, bilimsel uzlaşı içinde yürütülen net ve anlaşılır açıklamalarla güven veren bilgilendirmeler yapılması.

Usta sanatçı Levent Kırca, yıllar önce halkın hislerini yansıtan hicivleriyle, bugün yaşadığımız bilgi kirliliğini öngörmüş gibiydi. Şimdi ise toplum, güvenilir bilgi ve önlem bekliyor.