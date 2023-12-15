LGBT Dayatması Çocukları Dijital Alanda da Hedef Alıyor

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar hayatımızın vazgeçilmez parçası haline geldi. Ancak şiddet içerikli oyunlar, dizi-film platformlarındaki LGBT dayatmaları çocukları sosyal ve psikolojik açıdan olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, aileleri uyarıyor.

LGBT Dayatması Çocukları Dijital Alanda da Hedef Alıyor

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte telefon, tablet, bilgisayar kullanım yaşı düşmeye başladı.

Şiddet ve cinsel içerikli oyunlar, çizgi filmler aracılığıyla LGBT dayatmasıyla çocukları hedef alan içerikler konusunda uzmanlar aileleri uyarıyor.

Dijital oyunların uzun süre oynanması bağımlılığa yol açıyor. Çocukların sağlığına birçok yan etkisi bulunuyor.

Çocuklar için ekran ile tanışma yaşının 7 olduğunu vurgulayan uzmanlar, ekran için süre sınırı getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dijital platformlardaki LGBT dayatmasına ilişkin ise uzmanlar RTÜK'ün denetimlerini artırması görüşünde.

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# lgbt
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