Gabar'da Yeni Kuyular Açılıyor

Günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığı Gabar’da yeni saha çalışmaları yapılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Cudi-Gabar Dağı bölgesindeki yeni saha arama çalışmalarının görüntülerini yayınladı.

Gabar'da Yeni Kuyular Açılıyor


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığı Gabar bölgesindeki çalışmalarla ilgili sosyal medyada video yayınladı.

Görüntülerde Cudi-Gabar Dağı bölgesindeki yeni saha arama çalışmaları yer aldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yeni kuyu ve yeni saha çalışmalarını “engel tanımıyor, dağları aşıyoruz” mesajıyla duyurdu.

Şırnak’taki Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında toplam 23 kuyuda üretim yapılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, bu ayın sonunda günlük petrol üretimini 35 bin varile çıkaracak. 2024 sonunda da günlük petrol üretimi 100 bin varile çıkarılacak.

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# şırnak # Gabar # petrol
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