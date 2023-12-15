İstanbul'da 38 Saatlik Yağış Bekleniyor

Şiddetli yağışlar yurda bir kez daha giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Trakya Bölgesi’ni işaret etti önlem alınması için sarı kodlu uyarı yayımladı.

İstanbul'da 38 Saatlik Yağış Bekleniyor
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Uzmanlar beklenen şiddetli yağışlar hakkında uyardı.

Megakent İstanbul’u etkisi altına alması beklenen 38 saatlik yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı yayımladı.

Cuma gece itibarıyla başta İstanbul olmak üzere Trakya Bölgesi’nde beklenen yağışlar için önlem alınması gerektiği söylendi.

Öte yandan Çatalca’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

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# istanbul yağış
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