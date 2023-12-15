İstanbul'da 38 Saatlik Yağış Bekleniyor



Uzmanlar beklenen şiddetli yağışlar hakkında uyardı.



Megakent İstanbul’u etkisi altına alması beklenen 38 saatlik yağış için Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı kodlu uyarı yayımladı.



Cuma gece itibarıyla başta İstanbul olmak üzere Trakya Bölgesi’nde beklenen yağışlar için önlem alınması gerektiği söylendi.



Öte yandan Çatalca’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği belirtildi.