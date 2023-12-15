Sahipsiz Sokak Köpekleri Gündemde! Çalışma Taslak Aşamasında

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ise çalışmayla ilgili henüz bir ayrıntı paylaşılmayacağını belirtti.



Toplumsal yaşamın bir parçası olan sahipsiz sokak köpekleri son dönemde insanlara saldırılarıyla gündemde…



Basına yansıyan saldırı haberlerine vatandaşlardan tepki geldi. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşanan üzücü olayların ardından gözler yetkililere çevrildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da vatandaşların gündemindeki konuyla ilgili konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu duyurdu.



Ulusal Kanal’ın ulaştığı Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ise konu üzerine çalışmaların sürdüğünü ve henüz bir ayrıntı açıklanmayacağını bildirdi.