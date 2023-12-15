Sahipsiz Sokak Köpekleri Gündemde! Çalışma Taslak Aşamasında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, saldırılarla gündem olan sokak hayvanlarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışması olduğunu açıkladı.

Sahipsiz Sokak Köpekleri Gündemde! Çalışma Taslak Aşamasında

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ise çalışmayla ilgili henüz bir ayrıntı paylaşılmayacağını belirtti.

Toplumsal yaşamın bir parçası olan sahipsiz sokak köpekleri son dönemde insanlara saldırılarıyla gündemde…

Basına yansıyan saldırı haberlerine vatandaşlardan tepki geldi. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yaşanan üzücü olayların ardından gözler yetkililere çevrildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da vatandaşların gündemindeki konuyla ilgili konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir çalışması olduğunu duyurdu.

Ulusal Kanal’ın ulaştığı Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ise konu üzerine çalışmaların sürdüğünü ve henüz bir ayrıntı açıklanmayacağını bildirdi.

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?Ekonomi
# sokak köpeği
Çok Okunanlar
Bir Kaşığı Kalsiyum Ambarı!
Bir Kaşığı Kalsiyum Ambarı!
Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli.
Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli.
Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor?
Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Sararmış Kaloriferleri Yenileyen Yöntem!
Sararmış Kaloriferleri Yenileyen Yöntem!
Öne Çıkanlar KASSAM TUGAYLARI İSRAİL GÜÇLERİNİ İMHA ETTİ | Ulusal Haber KASSAM TUGAYLARI İSRAİL GÜÇLERİNİ İMHA ETTİ | Ulusal Haber Özlem Zengin Kimdir? Özlem Zengin Kimdir?