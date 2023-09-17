LGBT dayatmasına karşı aileler Saraçhane'de buluşuyor! Büyük Aile Platformu bileşenlerinden mitinge çağrı

Batı’nın LGBT dayatmasına karşı her kesimden vatandaşlar bugün İstanbul Saraçhane’de bir araya gelecek. Saat 15'te yapılacak mitingde alanında uzman kişiler kürsüye çıkacak.

LGBT dayatmasına karşı aileler Saraçhane'de buluşuyor! Büyük Aile Platformu bileşenlerinden mitinge çağrı
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Büyük Aile Platformu’nun ‘LGBT propagandası Türkiye’de yasaklansın’ talebiyle düzenlediği Büyük Aile Buluşması için hazırlıklar tamamladı.

Günler öncesinden duyurular yapıldı, dövizler ve pankartlar hazırlandı, kürsüden verilecek mesajlar ve konuşmacılar belirlendi.

Genç, yaşlı, çoluk çocuk her kesimden vatandaş LGBT dayatmasına karşı bugün saat 15.00’te İstanbul Fatih’te bulunan Saraçhane Fatih Anıt Parkı’na akın edecek.

Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de miting öncesi mahalle mahalle çalıştı, mitingi anlattı.

Büyük Aile Platformu bileşenleri, ailelerin konuya ne kadar duyarlı olduğunu göstermek ve talepler konusunda hükümetin dikkatini çekmek için herkesi Saraçhane’ye çağırdı.

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# lgbt # miting # Cumhuriyet Kadınları Derneği # Büyük Aile Platformu
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