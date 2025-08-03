LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuruları ne zaman?

LGS kapsamında tercih yapan 8. sınıf öğrencileri için yerleştirme sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak. Nakil süreci de aynı gün başlayacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Nakil başvuruları ne zaman?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapan yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin beklediği yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın www.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, okullarda boş kalan kontenjanlar da duyurulacak. Öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden boş kontenjanları inceleyerek nakil başvurusunda bulunabilecek.

NAKİL SÜRECİ 4 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR

Yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan memnun olmayan öğrenciler için nakil süreci, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. İkinci nakil başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Her iki dönemde öğrenciler, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı kategoride tercih yapabilecek.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN KOMİSYON BAŞVURULARI

Henüz herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için 15-21 Ağustos tarihleri arasında il ve ilçe yerleştirme komisyonları aracılığıyla başvuru imkânı tanınacak. Bu başvuruların sonuçları 22 Ağustos’ta ilan edilecek.

YATILI OKUL BAŞVURULARI EYLÜL’DE

Yatılı okullara yerleşmek isteyen öğrenciler için başvurular 1-4 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak.

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