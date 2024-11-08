LinkedIn’e dev ceza: 310 milyon euro!

Avrupa Birliği’nin kişisel veri düzenleme kurumu, Microsoft'un sahip olduğu LinkedIn'e, kullanıcı verilerini izinsiz hedefli reklamcılık için kullandığı gerekçesiyle 310 milyon Euro para cezası verdi.

Bahri Doğukan Şahin Bahri Doğukan Şahin
LinkedIn’e dev ceza: 310 milyon euro!
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LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin iletişim kurmasını ve bilgi paylaşmasını amaçlayan profesyonel sosyal ağ platformu olarak biliniyor.

Avrupa Birliği'nde kişisel verilerin korunmasından sorumlu olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), LinkedIn İrlanda'ya yönelik soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

TİCARİ AMACA HİZMET

Soruşturma çerçevesinde LinkedIn'in, davranış analizi ve hedefli reklamcılık amacıyla kişisel verileri işlemesinin incelendiği ve bu işlemlerin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında yasallık, adillik ve şeffaflık açısından sorunlar içerdiği tespit edildi.

Açıklamada, kişisel verilerin uygun bir hukuki dayanak olmaksızın işlenmesinin veri sahibinin hakkının açık ve ciddi ihlali olduğuna işaret edilerek, bu nedenle LinkedIn'e 310 milyon Euro para cezası kesildiği ve platforma faaliyetlerini yasalara uygun hale getirme emri gönderildiği belirtildi.

Pek çok büyük dijital platform Avrupa'daki faaliyetlerini İrlanda merkezli biçimde sürdürüyor. Bu nedenle İrlanda veri kurumu bu alanda AB veri düzenleyicisi rolü üstleniyor.

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