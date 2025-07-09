Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4 yıllık lise eğitiminin 2 yıla düşürüleceği iddialarına yanıt verdi. "Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz" dedi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Lise eğitimi 2 yıla düşecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yanıtladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde zorunlu eğitim süresinin 4 yıldan 2 yıla indirileceği iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. AKP’nin TBMM grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ortalama eğitim süresi ile ilgili rakamlara, uluslararası göstergelere ve kamuoyundaki beklentilere bakıyoruz. Bu konuda kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber oturur, değerlendiririz.”
Tekin, şu anda bu konuda resmi bir çalışmanın olmadığını vurgulayarak, bakanlık olarak tartışmaları sadece izlediklerini belirtti:

“Biz şu anda sadece kamuoyundaki tartışmaları sizler gibi izliyoruz. Bilim insanları, akademisyenler ve öğretmen arkadaşlarımız bu raporları değerlendiriyor. Eğer bir karar alınırsa, bunu ilgili siyasi mekanizmalarla paylaşırız.”
Özetle Bakan Tekin, “2 yıla düşürme” iddialarını yalanlamadı ancak bunun şu an yalnızca bir kamuoyu tartışması düzeyinde olduğunu söyledi.

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