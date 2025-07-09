Özgür Özel’e tokat atan Selçuk Tengioğlu tutuklu yargılanıyor: “Duygusal davrandım, hâlâ kızgınım”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e fiziksel saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamına karar verildi. Beyoğlu’ndaki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninde yaşanan olay sonrası gözaltına alınan Tengioğlu, çıkarıldığı duruşmada çarpıcı ifadeler kullandı.

7 Ağustos’a ertelenen duruşmada savunmasını yapan Tengioğlu, olay anını şöyle anlattı:

“Benim kolluktaki ifadem doğrudur. Olay günü AKM önünde Özgür Özel’i gördüğümde, kendisinin cumhurbaşkanına, savcılarına, askerlerine ve polislerine yönelik tehditvari konuşmaları aklıma geldi. Bir an duygusal davrandım ve kendimi kaybederek yüzüne bir tokat attım. Kızgınlığım hâlâ devam etmektedir.”

Mahkeme heyetinin, “Herhangi bir örgüt üyeliğin var mı?” sorusuna ise Tengioğlu, “Bu zamana kadar hiçbir partiye bile kayıt olmadım. Örgüt üyeliği söz konusu değildir.” yanıtını verdi.

Saldırı sonrası tepkilerin odağına yerleşen Tengioğlu’nun “duygusal davrandım” ifadesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları, saldırının siyasi bir mesaj içerdiğini ve yargının bu davayı titizlikle sürdürmesi gerektiğini belirtiyor.