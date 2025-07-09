Bebeklere özel ilk sıtma ilacı onaylandı!

İsviçre merkezli ilaç şirketi Novartis tarafından geliştirilen ve “Coartem Baby” veya “Riamet Baby” adıyla bilinen yeni sıtma ilacı, bebekler ve 5 kilograma kadar olan çocukların tedavisinde kullanılmak üzere İsviçre’nin resmi ilaç denetim kurumu Swissmedic tarafından onaylandı. Bu onayla birlikte ilaç, söz konusu yaş grubuna yönelik ilk resmi sıtma ilacı olma niteliğini kazandı.

DOZ AŞIMI TEHLİKESİNE SON

BBC’nin aktardığı habere göre, yeni ilaç eski tedavi yöntemlerinde karşılaşılan doz aşımı tehlikesini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Önceki uygulamalarda bebeklerin ve küçük çocukların ilaçlara verdiği tepkiler ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyordu. Ancak yeni geliştirilen bu formülasyon, küçük bedenler için özel olarak tasarlandığı için güvenli kullanım imkanı sunuyor.

İLAÇ, SITMA ORANLARININ YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDE KULLANIMA GİRİYOR

Novartis ve kar amacı gütmeyen Sıtma İlaçları Girişimi (MMV) işbirliğiyle geliştirilen ilaç, birkaç hafta içinde sıtma oranlarının en yüksek olduğu ülkelerde kar amacı gütmeden kullanıma sunulacak. Swissmedic’in açıklamasına göre, ilacın diğer ülkelerde de onay süreci devam ediyor.

İlacın ilk dağıtımının yapılacağı ülkeler arasında Burkina Faso, Fildişi Sahili, Kenya, Malavi, Mozambik, Nijerya, Tanzanya ve Uganda yer alıyor.

DSÖ: HER YIL YÜZ BİNLERCE ÇOCUK ÖLÜYOR

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 verilerine göre sıtma, özellikle Afrika kıtasında olmak üzere her yıl 597 bin ölüme yol açıyor. Bu ölümlerin yüzde 76’sı ise 5 yaş altı çocukları kapsıyor. Sıtma, dünya genelinde en ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olarak biliniyor.

MMV CEO’SU: “SITMAYI YOK ETMEK MÜMKÜN”

Geliştirme sürecinde yer alan MMV Üst Yöneticisi Martin Fitchet, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sıtma, dünyanın en ölümcül hastalıklarından biri. Ancak doğru kaynaklar ve odaklı çalışmalarla bu hastalığı ortadan kaldırmak mümkün.”

Swissmedic ayrıca, DSÖ’nün de bu yeni ilacın bilimsel değerlendirme sürecinde aktif bir rol oynadığını duyurdu. Yeni ilacın onaylanmasıyla birlikte sıtmayla mücadelede küçük bedenler için büyük bir adım atılmış oldu.