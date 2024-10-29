Lübnan’ın doğusunda İsrail saldırıları: 22 ölü, 16 yaralı

İsrail güçlerinin Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lübnan’ın doğusunda İsrail saldırıları: 22 ölü, 16 yaralı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları Baalbek iline bağlı 5 farklı bölgeye saldırılar düzenledi. Saldırılarda, Baalbek'in Brital kasabasında bir bina bombalandı, bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi. Yakın binalar ve bazı araçlar da hasar gördü.

İsrail insansız hava araçlarının Tareyya kasabasında bir motosikleti hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğü kaydedildi. Aynı kasabada gerçekleşen başka bir saldırıda ise 3 kişi hayatını kaybetti.

Baalbek'in Er-Ram kasabasına yapılan saldırıda 7 kişinin öldüğü ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Buday kasabasındaki bir saldırıda Asaf ailesinden 6 kişi hayatını kaybederken, Yunin kasabasına yapılan bir başka saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail’in Lübnan’da başlattığı yoğun hava saldırıları, 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar 2 bin 710 kişinin öldüğünü, 12 bin 592 kişinin yaralandığını açıkladı. Ölenler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor. Saldırılar, yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine de yol açtı.

Hizbullah, İsrail’in saldırılarına roket ve füzelerle karşılık verirken, bu saldırıların büyük çoğunluğu İsrail askeri üslerini hedef aldı. Lübnan’ın güneyinden başkent Beyrut’a ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti 518 binden fazla kişinin Suriye'ye göç ettiğini duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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