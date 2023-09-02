Madenciler yer altında direniyor! Eskişehir'de hakları gaspedilen madenciler açlık grevinde

İş yerinde devir işlemi sonrası işten çıkarmalar başladı, emekçilerin toplu iş sözleşmesindeki kazanımları yok edildi. İşçiler eyleme geçti, direniş büyüdü.

- Bizler şirketimiz devrolduktan sonra 250 kişi ücretsiz izne çıkmaya zorlandık. Geride kalan arkadaşlarımızsa maaşlarını düzensiz aldılar ya da alamadılar. Bu sürece dayanamayıp işten ayrılan arkadaşlarımıza da vaadedilen kıdem tazminatları ödenmedi. Bugüne kadar bu şartlara katlandık. 7 ve 8’inci ayların maaşları bize bildirim yapılmaksızın yerüstü sigorta ve maaşı olarak yatırılmış durumda.

DORUK MADENCİLİK İŞÇİLERİ GREVE ÇIKTI

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıkları için kendilerini yer altına kapatma eylemi başlattı.

- Dün itibariyle 170 kişiyi ücretsiz izne çıkaracaklarını belirttiler ve oluşturdukları listeyi bizlere de gösterdiler. Bizlerin giriş çıkışlarını da kapattılar. Bu durumda bizler hakkımız olan kıdem taminatlarımızı, sendikal haklarımızı 7 ve 8’inci ayda yer üstü yatan maaşlarımızın yer altına göre ödenmesini talep ediyor. Yetklililerden devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Tüm Türkiyeye sesleniyoruz: Sesimizi duyan var mı?

İşveren emekçileri işten çıkardı kıdem tazminatlarını vermedi, bununla da sınırlı kalmayıp yeraltında çalışan madencilerin sigortalarında habersiz değişiklik yapıp yerüstü çalışanı olarak gösterdi.

MADENCİLER YER ALTINDAKİ OCAĞA KENDİLERİNİ KAPATTI

Hakları gasp edilen işçiler eyleme geçti. Madenciler yer altındaki ocağa kendilerini kapatarak açlık grevine başladı.

- Ayrıca bireysel emeklilik sistemi adı altında kesilen paralardan banka hesapları açıldı ama şirket tarafından yatırılmadı. İcra kesintisi olan arkadaşların kesintileri yapılıp hiçbir şekilde icraya yatırılmamaktadır ve arkadaşlarımız karşı taraflarla sıkıntı yaşamaktadır.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası da bir yandan müzakere bir yandan da mücadele sürecini yürütüyor. Sendika Genel Başkanı Nurettin Akçul, işçileri ziyaret etti diğer yandan da işverenle hakların verilmesi için görüşeler yaptı.

GÖRÜŞMELERDEN UZLAŞI ÇIKMADI

Ancak henüz görüşmelerden uzlaşı çıkmadı. Yer altında eyleme devam eden işçiler Ulusal Kanal'a özel bir görüntü gönderdi. İşçiler, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.