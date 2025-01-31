Mahkemeden ara karar: Banka üst yönetimine zorla getirme kararı!

Mahkeme, Erzan’ın bağlı olduğu bankanın genel müdürü ve yardımcısı hakkında zorla getirme kararı verdi. Ayrıca, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin birleşen dosya kapsamında yeniden ifade vermesine hükmedildi.

Dolandırıcılık iddialarına ilişkin dava süreci devam ederken, kamuoyunun yakından takip ettiği gelişmeler yeni ifadelerle şekillenecek.