Mahmud Abbas: "Filistin halkının geleceği hakkında kimse karar veremez"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Abbas, yaptığı açıklamada, "Bu çağrılar, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Filistin devleti kurulmadan bölgede barış ve istikrar sağlanamaz" dedi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mahmud Abbas: "Filistin halkının geleceği hakkında kimse karar veremez"
Yayınlanma:

Filistin halkının meşru haklarının tartışılmaz olduğunu belirten Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu vurguladı. Abbas, "Kimsenin Filistin halkının geleceğiyle ilgili karar vermeye hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Arap ülkelerinin, Filistinlilerin yerinden edilmesine ve ilhaka karşı olan duruşunu takdir ettiğini belirten Abbas, bölgedeki barışın sağlanabilmesi için uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne seslenerek, uluslararası meşruiyete dayalı oy birliğiyle alınan kararların Filistin halkını korumak ve haklarını muhafaza etmek için acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Trump’ın Gazze açıklamasına tepki: Vatan Partisi, ABD Büyükelçiliği önünde toplanacakTrump’ın Gazze açıklamasına tepki: Vatan Partisi, ABD Büyükelçiliği önünde toplanacakGündem
filistin gazze
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden İstanbul depremi için acil uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İstanbul’da kar yağışı başladı, AKOM alarm durumunda
"Filistin halkının geleceği hakkında kimse karar veremez"
Vatan Partisi, ABD Büyükelçiliği önünde toplanacak
Kurtulmuş'tan Trump'ın Gazze planına tepki
Elektrik şebekesine büyük darbe!
Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' sözlerine yanıt
DEAŞ'a büyük darbe!
Ankara Valiliği uyardı
Çok Okunanlar
Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri Naci Görür açıkladı: İşte deprem açısından Türkiye'nin en güvenli ve en tehlikeli illeri
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor
Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi Akaryakıt fiyatlarına yeni zam! Fiyatlar yükseldi
Bakanlık açıkladı: İşte taklit ve tağşiş yapan markalar Bakanlık açıkladı: İşte taklit ve tağşiş yapan markalar
Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' sözlerine yanıt Bakan Fidan'dan Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' sözlerine yanıt