Mahmud Abbas: "Filistin halkının geleceği hakkında kimse karar veremez"

Filistin halkının meşru haklarının tartışılmaz olduğunu belirten Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu vurguladı. Abbas, "Kimsenin Filistin halkının geleceğiyle ilgili karar vermeye hakkı yoktur" ifadesini kullandı.

Arap ülkelerinin, Filistinlilerin yerinden edilmesine ve ilhaka karşı olan duruşunu takdir ettiğini belirten Abbas, bölgedeki barışın sağlanabilmesi için uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Abbas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'ne seslenerek, uluslararası meşruiyete dayalı oy birliğiyle alınan kararların Filistin halkını korumak ve haklarını muhafaza etmek için acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.