Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 15 tutuklama

Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 17 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 2 bin 336 adet sentetik hap, 58 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid maddesi ile 3 ruhsatsız tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.