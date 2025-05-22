Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 15 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Malatya’da zehir tacirlerine operasyon: 17 gözaltı, 15 tutuklama
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Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 17 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda; 2 bin 336 adet sentetik hap, 58 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid maddesi ile 3 ruhsatsız tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 15’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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