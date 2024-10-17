Malatya'daki 5,9'luk depremle ilgili yeni açıklama! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Malatya'da sün sabah saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerden de şiddetli bir şekilde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Ali Yerlikaya, çalışmalara AFAD'dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarından toplam 1216 personel ve 363 aracın katıldığını kaydetti.

194 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Bakan Ali Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 3,3 büyüklüğünde olmak üzere 194 artçı sarsıntı meydana geldiğini aktardı.

Ali Yerlikaya, "Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2 toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar 1475 ihbar geldiği bilgisini paylaşan Ali Yerlikaya, bu ihbarların 1223'ünün bilgi, 252'sinin de yardım amaçlı olduğunu kaydetti.

Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişilik yemek hizmeti verildiğine değinen Ali Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.