Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, baklava kutusundaki 110 bin Euro'yu aldığını kabul etti

Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, baklava kutusunda bulunan 110 bin Euro’yu aldığını itiraf etti. Ancak bu paraların “belediye için değil, komisyon” olduğunu öne sürdü.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, baklava kutusundaki 110 bin Euro'yu aldığını kabul etti
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BAKLAVA KUTUSUNDA PARA ÇIKAN BAŞKAN YARDIMCISI İTİRAFÇI OLDU

Antalya’da Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet, haksız kazanç sağlama, irtikap ve zimmet suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter’in makam odasında baklava kutuları içine gizlenmiş şekilde 110 bin Euro bulunmuştu.

Aralarında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Mehmet Engin Tüter’in de bulunduğu 34 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında Tüter’in emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Tüter, 110 bin Euro’luk ödemeyi kabul etti. Ancak bu paranın belediyeye ait olmadığını, iki iş insanı arasında gerçekleşen bir ödeme olduğunu öne sürdü. Paranın “komisyon” niteliğinde olduğunu savundu.

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