Manavgat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Kara, sürece ilişkin sert ifadeler kullandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Manavgat Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Yayınlanma: Güncellenme:

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı.

Kara, yaptığı yazılı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Manavgatlı hemşehrilerim, değerli dostlarım,

Bugün itibariyle ata ocağım Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş bulunuyorum. Maalesef, Parti üst yönetimi şahsım üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı yürütülen itibarsızlaştırma operasyonunda ‘üyeliğimi askıya alarak’ beni gözden çıkardı. Bu kararı yaşanan olağanüstü gelişmeler gereği olgunlukla karşılamıştım. Ancak süreç içerisinde diğer tutuklu belediye başkanları için ‘masumiyet karinesi’ nidaları atılırken şahsımla ilgili herhangi bir mahkeme kararı (hatta iddianame bile) olmamasına rağmen beni suçlu kabul edip yandaş basının önüne atan yönetim anlayışı ile yol yürümem imkansız hale gelmiştir.

Partime ve partililerime küs değilim. Tepkim merkezde ve yerelde denge odağı haline gelen ve bu yolda beni feda etmeye değer gören parti yöneticilerine yöneliktir.

Ben Niyazi Nefi Kara olarak yargılama sürecinin sonunda aklanıp Manavgat sokaklarında alnı ak ve başı dik yürümeye devam edeceğim. Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere.

Sizleri çok seviyorum.”

Ayrıntılar gelecek…

İsrail için yaptırım çağrısı sonuçsuz kaldı: “Futbolu barış için kullanıyoruz”İsrail için yaptırım çağrısı sonuçsuz kaldı: “Futbolu barış için kullanıyoruz”Spor
İstanbul’da 3 adliyede başsavcı değişti!İstanbul’da 3 adliyede başsavcı değişti!Gündem
manavgat chp
Günün Manşetleri
Trump tarih verdi, aksi halde sert önlemler geliyor
Polis atamalarında görev puanı sistemine geçildi
“Akan kan er ya da geç hakkını arayacak”
Zam şampiyonları belli oldu
15. Kocaeli Kitap Fuarı başlıyor!
Mattia Ahmet Minguzzi davasında şok mektup
30 ilde dev FETÖ operasyonu
MOSSAD ajanı yakalandı!
Meteoroloji’den uyarı
Aziz İhsan Aktaş’ın tüm mal varlığı TMSF’ye devredildi!
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı Akaryakıta zam geldi: 3 Ekim 2025 motorin, benzin ve LPG fiyatları açıklandı
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları Gram altın 5.180 lirada! işte 3 Ekim anlık altın fiyatları
Meteoroloji’den uyarı Meteoroloji’den uyarı
100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz? 100 bin TL 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi çekerseniz ne kadar ödeyeceksiniz?