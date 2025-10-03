İsrail için yaptırım çağrısı sonuçsuz kaldı: “Futbolu barış için kullanıyoruz”

Gazze’deki askeri operasyonlar nedeniyle İsrail’in cezalandırılması gerektiğini savunan Filistin Futbol Federasyonu, FIFA’ya başvurarak İsrail’in tüm uluslararası müsabakalardan men edilmesini talep etti. Ancak Perşembe günü İsviçre’de yapılan toplantının ardından FIFA, bu talebi reddetti.

Birçok ulusal federasyonun da yaptırım çağrısında bulunmasına rağmen FIFA, herhangi bir yaptırım kararı almadı ve konuyu oylamaya bile sunmadı. Bu durum, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından uluslararası müsabakalardan men edilmesiyle kıyaslandığında dikkat çekti.

“FUTBOLU BARIŞIN ARACI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Goal.com'a göre, FIFA Başkanı Gianni Infantino, toplantıda yaptığı açıklamada futbolun küresel birleştirici gücüne dikkat çekti. Infantino, “FIFA olarak, bölünmüş bir dünyada insanları birleştirmek için futbolun gücünü kullanmaya kararlıyız. Düşüncelerimiz bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan çatışmalarda acı çekenlerle birlikte. FIFA jeopolitik sorunları çözemez, ancak futbolun birleştirici, kültürel ve insani değerlerinden yararlanarak dünya çapında barışa katkı sağlayabilir.” ifadelerini kullandı.

Infantino ayrıca, FIFA’nın oyuncuları korumaya, kulüpler ve milli takımlar arasındaki dengeyi gözetmeye ve futbolun gelişimini sürdürmeye yönelik çalışmalara devam edeceğini söyledi.

“TRUMP ETKİSİ” İDDİASI

Cope’un haberine göre, FIFA’nın İsrail’e yönelik herhangi bir yaptırım uygulamamasının, Gianni Infantino’nun ABD başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisiyle bağlantılı olabileceği iddia edildi.

FİLİSTİN SAYGI MAÇLARINA ÇIKACAK

Filistin Futbol Federasyonu ise önümüzdeki ay Bask Bölgesi ve Katalonya ile iki dostluk maçı yapacak.

İRAN KURA ÇEKİMİNE KATILAMIYOR

Öte yandan 2026 Dünya Kupası için ABD’de yapılacak kura çekimine İran Futbol Federasyonu’nun katılamayacağı açıklandı. Shargh gazetesine konuşan federasyon sözcüsü, ABD’nin İran heyetine giriş izni vermediğini duyurdu.

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj’ın, bu kararın değiştirilmesi için Gianni Infantino aracılığıyla lobi yapmayı planladığı bildirildi. Ayrıca İran’ın seyahat kısıtlamaları nedeniyle turnuvadaki maçlarını Kanada ve Meksika’da oynamasının gündemde olduğu kaydedildi.