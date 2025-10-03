🔴 Antalyaspor – Çaykur Rizespor beIN Sports CANLI İZLE! Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’de Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Süper Lig’in heyecanı bu akşam Corendon Airlines Park’ta oynanacak AntalyasporÇaykur Rizespor maçıyla devam edecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek. Antalyaspor sahasında çıkışını sürdürmek isterken, Çaykur Rizespor deplasmandan galibiyet arayacak. Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 2 ekranlarından canlı takip edebilecek.

