🔴 Antalyaspor – Çaykur Rizespor beIN Sports CANLI İZLE! Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig’de Antalyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Süper Lig’in heyecanı bu akşam Corendon Airlines Park’ta oynanacak Antalyaspor – Çaykur Rizespor maçıyla devam edecek. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek. Antalyaspor sahasında çıkışını sürdürmek isterken, Çaykur Rizespor deplasmandan galibiyet arayacak. Futbolseverler karşılaşmayı beIN Sports 2 ekranlarından canlı takip edebilecek.