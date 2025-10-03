‘Perperişan’ şarkısı başını yaktı! Mabel Matiz hakkında hapis cezası talebi

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz hakkında “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemeler bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanatçı için 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Fatih Karaca hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, sanatçının “Perperişan” isimli şarkısında yer alan sözlerin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik ettiği belirtildi.

Metinde, şarkı sözlerinde “bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturulduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı” kaydedildi. Ayrıca bu sözlerin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabildiği ifade edildi.

Ekonomim'e göre, iddianamede, şarkının Mabel Matiz’in onayıyla sosyal medya platformlarında aleni bir şekilde yayınlandığı belirtildi. Bu dijital mecralarda herhangi bir yaş sınırlaması uygulanmadığına dikkat çekilen iddianamede, “Bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği” ifadeleri yer aldı.

SAVUNMASI YETERLİ GÖRÜLMEDİ

Hazırlanan belgede, şarkının özellikle bir bölümünde geçen sözlere dikkat çekildi. İddianamede şu ifadelere yer verildi: “Her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine’ sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedilmiştir.”

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Fatih Karaca’nın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan cezalandırılması talep edildi. Savcılık, ünlü şarkıcı için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

