Oyuncu Ufuk Bayraktar için 12 yıla kadar hapis istemi! İddianame hazırlandı

Oyuncu Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz aylarda İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranı basarak haraç istediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Bayraktar, çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İDDİANAMEDE 12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Beyoğlu’ndaki olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Bayraktar hakkında “iş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu, Ezel dizisindeki “Ramiz Dayı” karakterinin gençliğini canlandırarak büyük bir çıkış yapmıştı. Ancak son dönemde adını farklı olaylarla duyuran Bayraktar’ın, Beyoğlu’ndaki bir restoranı basarak 25 bin TL haraç istediği iddia edilmişti.

Ortaya çıkan görüntülerde Bayraktar’ın, talep ettiği parayı alamadığı ve bir süre sonra aynı mekana yeniden gittiği ileri sürülmüştü. Bu kez daha düşük bir rakam isteyen Bayraktar’ın, işletmeden 10 bin TL talep ettiği iddia edildi.

Olay sonrası gözaltına alınan Ufuk Bayraktar, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Ancak mahkeme, oyuncunun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.