Manavgat Belediyesi soruşturmasında eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı

Hakkında yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimi tarafından tutuklandı. Sözen, geçtiğimiz temmuz ayında CHP’den istifa etmişti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hakkındaki soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında 1 Temmuz’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınan Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen, geniş güvenlik önlemleri altında Manavgat Adliyesi’ne getirildi.

İşlemleri tamamlanan Sözen kardeşler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hâkimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şükrü Sözen, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından 16 Temmuz’da CHP’den istifa etmişti.

Yetkililer, soruşturmanın kapsamına dair çalışmaların sürdüğünü belirtti.

manavgat
