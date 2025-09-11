Fransa'da camilerin önüne domuz kafası bırakıldı: Savcılık ‘yabancı istihbarat’ ihtimalini inceliyor

Fransa’da başkent Paris ve çevresindeki çok sayıda caminin önüne 9 Eylül’de domuz kafası bırakıldı. Ulusal basında Paris Savcılığı kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, olayın yabancı uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildiği ve şüphelilerin saldırı sonrası ülkeyi terk ettiği değerlendiriliyor.

Soruşturma kapsamında görgü tanıkları, iki kişinin Normandiyalı bir çiftçiden 10 domuz kafası satın aldığını, şüphelilerin Sırbistan plakalı bir araçla Paris’in Oberkampf Mahallesi yakınlarına geldiğini aktardı. Güvenlik kamerası görüntülerinin, bu kişilerin civardaki camilere domuz kafası bıraktığını gösterdiği belirtildi.

Haberlere göre şüphelilerin Hırvat telefon hattı kullandıkları düşünülüyor. Saldırı sonrası kişilerin Belçika sınırındanFransa’yı terk ettikleri değerlendiriliyor.

Savcılık kaynakları, saldırıyı düzenleyen kişilerin “açıkça sorun çıkarma niyetinde” olduğunu ve dosyada “yabancı istihbarat servisleri” ihtimalinin değerlendirildiğini bildirdi.

Paris ve çevresinde camilere yönelik bu İslam karşıtı saldırıya iktidar ve muhalefetten çok sayıda siyasetçi tepki göstermişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.