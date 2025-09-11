2027 Şampiyonlar Ligi finali hangi statta oynanacak?
UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Metropolitano Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.
Yayınlanma:
UEFA, 2027 yılı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahibini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre final, İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak.
Açıklamada, organizasyonun ayrıntılarının ve resmi etkinlik programının ilerleyen dönemde paylaşılacağı belirtildi.
Madrid’deki Metropolitano, uluslararası büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilen kapasitesi ve modern altyapısıyla öne çıkıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı