Manavgat Belediyesinde rüşvet sarmalı büyüyor: Gözaltı sayısı artıyor!

Antalya’da, Manavgat Belediyesi’ne yönelik başlatılan rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonu kapsamında yürütülen soruşturma derinleşiyor. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ifade işlemleri süren şüphelilerin beyanları doğrultusunda 7 kişi daha gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamındaki toplam gözaltı sayısı 41’e ulaştı.

BAŞKAN VE YARDIMCISI ADLİYEDE

Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi’ne sevk edildi. Diğer bazı şüpheliler de aynı gün adliyeye getirildi.

Soruşturma, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında rüşvet alındığı iddialarıyla başlamıştı. 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Belediye Başkanı Kara’nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet talep ettiği öne sürüldü.

İddialara göre rüşvet alınmadan işlem yapılmadığı gibi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketlerle sahte fatura düzenlenerek yaklaşık 800 milyon liralık haksız menfaat elde edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Daha önce adliyeye sevk edilen Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tosak ile iş insanları Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklanmıştı.

Soruşturmanın seyrini değiştiren önemli gelişmelerden biri ise Başkan Yardımcısı M.E.T’nin bir kişiden rüşvet aldığını gösterdiği iddia edilen görüntülerin ortaya çıkması olmuştu.