Manisa'da kaçakçılara büyük darbe! 55 kişi gözaltına alındı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında eylül ayında düzenlediği operasyonlarla büyük başarılar elde etti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, 36 farklı olay ortaya çıkarıldı. Bu operasyonlar sayesinde, çok sayıda kaçak ürün ve materyal ele geçirilirken, toplamda 55 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 55 kişiden 4’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNLERCE KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda en dikkat çekici bulgular, kaçak sigara, tütün ve alkol gibi ürünler oldu. 503 bin 740 makaron, 2 bin 338 paket kaçak sigara ve 3 bin 469 puro ele geçirilirken, 1 ton 976 kilogram tütün de emniyetin eline geçti. Ayrıca, bin 866 litre kaçak alkol ve etil alkol bulundu.

Kaçakçılıkla mücadele yalnızca tütün ve alkolle sınırlı kalmadı. Operasyonlarda ayrıca, 23 adet kaçak cep telefonu, 86 cep telefonu aksesuarı, 55 elektronik sigara, 8 sigara makinesi ve kompresör ele geçirildi. Bunun yanında, 8 tarihi eser de bulundu. Bu eserlerin hangi döneme ait olduğu ve nasıl elde edildiği ise polis tarafından detaylı şekilde araştırılacak. Ayrıca, 76 çek, senet, tapu ve 74 suça ilişkin evrak ve ajanda gibi materyaller de operasyonlarda ele geçirilenler arasında yer aldı. Operasyonlarda ele geçirilen bir diğer önemli materyal ise kaçak silah ve mühimmat oldu. 4 tabanca, bir av tüfeği ve 209 mermi ile av tüfeği fişeği, operasyonlarda bulundu.