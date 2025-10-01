Fenerbahçe'de Duran krizi! Tedesco'dan açıklama geldi: Oynamıyor çünkü...

Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın neden maçlarda görev almadığı merak ediliyordu. Teknik Direktör Domenico Tedesco, oyuncusunun sakatlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Duran krizi! Tedesco'dan açıklama geldi: Oynamıyor çünkü...
Yayınlanma:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertli kulübün yaz transferlerinden Jhon Duran ile ilgili açıklama yaptı. Duran’ın neden oynamadığına dair gelen soruları yanıtlayan Tedesco, oyuncusunun motivasyonunun yüksek olduğunu ancak sakatlık nedeniyle şu anda sahada yer alamadığını belirtti. Tedesco, Duran'ın oynamak için istekli olduğunu vurgularken, "Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlıklar 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil!" dedi.

DURAN'IN AĞRI SIKINTISI GEÇMİŞTE DE MEVCUTTU

Goal.com'a göre, Domenico Tedesco, Duran’ın ağrı sorunlarının geçmişteki kulüplerinde de yaşandığını belirtti. Tedesco, "Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri, onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar" ifadelerini kullandı.

Tedesco, "Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi, sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk" dedi. Tedesco, Duran'ın iyileşmesi için zaman gerektiğini ve oyuncusunu zorlamayacağını söyledi.

"RİSKİ ALMAM, OYUNCULARIMI KORURUM"

Tedesco, Duran’ın iyileşme sürecinde acele etmeyeceklerini ve riske girmeyeceklerini belirtti. "Jhon Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam" diyen Tedesco, oyuncularını koruma konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Ayrıca, "Leipzig'de Almanya Kupası Finali oynarken, bir oyuncum 'Ağrım var, oynayamayacağım' dedi. Ne yapabilirsiniz?" şeklinde bir örnek vererek, sağlıklı bir oyuncunun yerini alamayacak bir sakat oyuncuya dair durumun olumsuz etkilerinden bahsetti.

