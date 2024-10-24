Mantar üreticisi Cerit evinde elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu

Olay, dün akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Cerit'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar'ın üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Cerit'i elleri ve ayaklarına bağlı, yüzüstü yığılı halde bulundu.

Cerit'in boğazına bir havlu sarıldığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin, İran'da çalışan uyruklu kişiler tarafından işlendiği ve ziynet eşyalarının çalındığı iddia edilirken, polis olayıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.