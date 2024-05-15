Marmaris'te apart otelde korkutan yangın!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel personellerinin konakladığı apart otelde çıkan yangın çıktı.

Marmaris'te apart otelde korkutan yangın!
Editör: Metehan Gül

Marmaris'in Armutalan Mahallesin'de bir otelin personellerinin konakladığı apart otelde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bir otelin personellerinin konakladığı apart otelde sebebi henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

Marmaris'te apart otelde korkutan yangın! - Resim : 1

Yangında apart otel tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişi ile pencereden atlayan bir kişi olmak üzere 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’de olay yerine gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Marmaris'te apart otelde korkutan yangın! - Resim : 2

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Marmaris # otel # yangın
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