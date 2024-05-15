İzmir'de Bayraklı Belediyesi işçileri mağdur

İzmir'de belediye işçilerinin maaş sorunları bir türlü aşılamadı. İşçinin sesi bu kez Bayraklı Belediyesi önünden yükseldi. Maaşlarının eksik yatırıldığını belirten belediye çalışanları oturma eylemi yaptı, sorunun çözülmesini istedi.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi işçileri mağdur
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İzmir Bayraklı Belediyesi çalışanları, belediye binası önünde toplandı. Belediye işçisi maaşını alamadı, eylem yaptı.

Maaşlarından yemek, yol ve sosyal destek ücretlerinin kesildiğini söyleyen çalışanlar, slogan attı, düdük ve ıslık çalarak oturma eylemi yaptı.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, çalışanlarla ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile görüştü.

Filiz, Önal'ın kendilerine ciddi bir mali kriz içinde olduklarını, sadece mali konularla uğraştıklarını, kaynak bulmaya çalıştıklarını söylediğini aktardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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