“Maydonoz Döner”e yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı döner zincirine yönelik yürüttüğü FETÖ soruşturmasında 46’sı tutuklu 70 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, 70 şüphelinin “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından 14 yıl 2’şer aydan 28 yıl 4’er aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ÖRGÜTÜN FİNANSMAN YAPISI TEK TEK ORTAYA KONDU

Savcılıkça hazırlanan 281 sayfalık iddianamede, örgütün, “ülke içerisinde güncel yapılanma faaliyetlerini canlandırmak istediği, uzun yıllar boyunca sürdürdüğü gizlilik stratejisini uygulamaya devam ettiği ve bu kapsamda yeni örgütsel terimler kullandığı” belirtildi. FETÖ’nün finans temini için yeni yöntemler aradığı ifade edilen metinde, “deşifre olmamak amacıyla tedbir faaliyetlerine azami özen gösterdiği” vurgulandı.

İddianamede, “Merkezi İstanbul’da bulunan Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ’nin sahibi olduğu isim hakkı (franchise) sistemiyle bayilik veren Maydonoz Döner isimli işletmenin, Türkiye genelindeki ve yurt dışında bulunan bazı şubelerinin resmi/gayri resmi ortaklarının ya da aile yakınlarının FETÖ/PDY ile iltisaklı şahıslardan seçildiği ve franchise hakkını alan şirketlerin legal ortaklarının haricinde arka planda örgüt iltisaklı suçlardan adli işlem kaydı bulunan şahısların belirlenen bedeller karşılığında şirkete gayriresmi ortak yapıldığı” tespitine yer verildi.

İddianamede ayrıca, 8 şüpheli hakkında söz konusu suçlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği bilgisine de yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında daha önce, TMSF tarafından kayyum atanan firma yetkililerinin, “kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç ve benzeri açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri” tespit edilmişti.

Devam eden çalışmalarda restoran zincirinin 74 şubesi hakkında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi. “Toplam 29 şubede, ortaklık bilgisi ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı olmayan, FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklıkla istihdam sağlandığı” belirlenmişti. Soruşturmada tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlenmişti.

TMSF, 21 Şubat’ta, “Maydonoz Döner” markasıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla kayyum olarak atanmıştı.